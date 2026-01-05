Trump sigue reclamando Groenlandia, que rechaza sus "fantasías de anexión"

"Es un honor trabajar para que Groenlandia forme parte de Estados Unidos", anunciaba hace exactamente dos semanas el recién designado por el presidente Trump como enviado especial para este territorio danés que el mandatario ya ha tratado de comprar y que ahora vuelve a reclamar alegando necesidades de defensa. En cambio, pocos días antes de su vuelta a la Casa Blanca, avanzaba medidas de presión en los ámbitos militar y comercial para conseguir una isla que persigue para favorecer los "intereses económicos" de su país.

Sea cual sea el verdadero motivo detrás de su interés en Groenlandia, Trump parece haber hecho oídos sordos a las negativas de las autoridades de la isla, así como también de la propia Dinamarca y de la Unión Europea, y ha insistido en que este territorio se encuentra rodeado de barcos "rusos y chinos" que navegan muy cerca de su país.

Así pues, después de que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, haya instado a Washington a "poner fin a las amenazas" sobre una posible anexión, el mandatario estadounidense ha insultado a Copenhague al ironizar con que tal vez añada "otro trineo tirado por perros" a fin de "reforzar la seguridad" en la isla ártica.

"Respeto" es lo que ha exigido a Trump el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, tras esas críticas. No solo al derecho internacional, sino también a la isla y a su país.

En este punto, Nielsen ha subrayado que es consciente de que la seguridad de un territorio en una ubicación estratégica como el suyo depende en gran medida de "buenos amigos y alianzas fuertes", pero ha apuntado que la retórica del presidente de Estados Unidos no es propia de "un verdadero amigo".

"Las amenazas, las presiones y las conversaciones sobre la anexión no tienen cabida entre amigos. Así no se habla con un pueblo que ha demostrado repetidamente responsabilidad, estabilidad y lealtad. Ya basta. No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías sobre la anexión", ha exigido, antes de instar a Trump a acudir a los canales adecuados para entablar diálogo con Groenlandia.

"Nuestro país no es un objeto de la retórica de una superpotencia. Somos un pueblo, una tierra y una democracia; y esto tiene que ser respetado", ha finalizado, en medio de la situación política derivada de la irrupción de Estados Unidos en Venezuela para deponer de facto al presidente, Nicolás Maduro, al llevárselo detenido.