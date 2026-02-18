Grecia desvela un plan para construir centros de detención de migrantes fuera de la UE

El ministro de Migración de Grecia, Thanos Plevris, ha desvelado que está trabajando con las autoridades de Alemania, Austria, Países Bajos y Dinamarca en un plan para establecer centros de detención de migrantes fuera de la Unión Europea, "preferiblemente" en África.

La idea, como ha explicado en una entrevista en el canal griego ERT, es que las personas cuya demanda de asilo haya sido rechazada sin que sus países de origen acepten la repatriación sean enviadas a estos centros, cuya ubicación desanimaría a quienes intentan acceder a Europa. "Cuando alguien sabe que va a ser devuelto a un centro de detención en un tercer país, eso actúa como elemento disuasorio", ha comentado.

Además, Plevris se ha mostrado duro con las personas que cuentan con esa figura de protección internacional, pues, desde su punto de vista, ese estatus no debe ser "para toda la vida", sino que se debe revisar periódicamente, por ejemplo, si cambian las circunstancias en su país de origen.