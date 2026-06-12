Un green en el corazón de Sídney: Australia reinventa el golf urbano

Sídney prepara una nueva postal para el golf urbano: ya es posible jugar sin salir de la ciudad, en medio de uno de sus principales pulmones verdes pero inmerso a la vez en el perfil vertical de una de las grandes capitales del Pacífico.

Después de la aprobación del plan definitivo, Moore Park South albergará un parque urbano de 20 hectáreas con un campo de golf de 12 hoyos gracias a la inversión de unos 28 millones de euros. El proyecto incorporará también zonas de práctica para putting y chipping, además de un minigolf de 18 hoyos, y contará con itinerarios peatonales y ciclistas, zonas deportivas y espacios de picnic para un disfrute completo al aire libre.

En ciudades donde el suelo escasea y las zonas verdes ganan importancia, este modelo de ocio prémium se presenta como una opción interesante para el turismo y el real estate.

Las obras arrancarán el mes que viene y la apertura de este compacto campo de golf urbano está prevista ya de cara al próximo año. Con todo, los que quieran estrenar las principales mejoras del parque tendrán que esperar hasta el año 2028, según el calendario del gobierno de Nueva Gales del Sur.