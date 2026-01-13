Groenlandia quiere seguir en "Dinamarca, la Unión Europea y la OTAN": "No seremos EE.UU."

Sin dejar de hacer hincapié en que el territorio que gobierna "no está en venta", en vísperas de la reunión que autoridades de la isla y del gobierno danés mantendrán en la Casa Blanca, el primer ministro groenlandés ha reivindicado "una Groenlandia danesa y no estadounidense".

"Preferimos Dinamarca, la Unión Europea y la OTAN", ha remarcado Jens-Frederik Nielsen en una comparecencia con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, desde el convencimiento de que "este no es el momento de divisiones y discusiones" sino de "permanecer unidos" ante las "inaceptables" amenazas del presidente Trump sobre su voluntad de anexionar la isla ártica "por las buenas o por las malas". "No seremos parte de Estados Unidos ni vamos a estar gobernados por ellos", ha zanjado, antes de exigir "respeto" una vez más a las autoridades norteamericanas tanto por la posición de Groenlandia como por el derecho internacional.

Por su parte, la primera ministra danesa ha censurado los intentos de "cambiar las fronteras por la fuerza" y ha aconsejado a Estados Unidos interiorizar que "no se puede comprar a las personas" y que "los países pequeños deben temer a los más grandes".

Estas declaraciones llegan un día antes de que el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, se desplace hasta Washington acompañado de la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, para mantener una reunión —tal y como adelantó La Región Internacional— con el secretario de Estado, Marco Rubio, que contará con la participación del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.