Estados Unidos se hará con Groenlandia “por las buenas o por las malas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado este viernes que su administración hará "algo" con Groenlandia, ya sea "por las buenas" o "por las malas", en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país.

"Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", ha justificado.

Trump, que ha manifestado que es un "fan de Dinamarca", ha rechazado pese a ello la soberanía danesa sobre la isla y ha incidido en que Washington debe adquirirla para así "defenderla" como es debido.