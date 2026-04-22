La Guardia Revolucionaria de Irán ataca a otro carguero en Ormuz

La agencia de comercio marítimo de la Marina británica denuncia que una lancha de la Guardia Revolucionaria de Irán ha abierto fuego contra un buque portacontenedores en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, que continúa bloqueado por las autoridades de la república islámica, sin mediar aviso.

Estos hechos han tenido lugar a 15 millas náuticas (unos 27,7 kilómetros) al noreste de Omán y la embarcación ha sufrido "graves daños en el puente de mando", aunque no han sido registrados "ni incendios ni repercusiones medioambientales" y "toda la tripulación se encuentra a salvo".

Se trata del segundo incidente de este tipo en los últimos días, toda vez que el sábado se reportó otro ataque contra un carguero no identificado también en las inmediaciones de Ormuz.

En este caso, se produce horas después de que el presidente Trump anunciase la ampliación del alto el fuego hasta que concluyan las negociaciones con Irán.