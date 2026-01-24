Hallan restos humanos tras un deslizamiento de tierra en un camping en Nueva Zelanda

La policía de Nueva Zelanda ha encontrado restos humanos tras el deslizamiento de tierra que tuvo lugar en el popular campamento de Mount Maunganui, donde al menos seis personas siguen desaparecidas.

Los servicios de búsqueda y rescate han estado peinando el recinto vacacional desde que el jueves por la mañana un alud arrasó varias tiendas de campaña y autocaravanas, así como algunas de las instalaciones del propio camping.

Ahora se llevará a cabo un proceso de identificación, junto a la oficina forense, a fin de cotejar los cuerpos sin vida con las identidades de las seis personas desaparecidas. Se trata de dos adolescentes de 15 años, otras dos personas de 71, una mujer de 50 y un joven sueco de 20 años.

"Devastadora noticia"

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, ha confirmado "la devastadora noticia" que todos estaban temiendo mientras "esperaban un milagro": "La policía ha confirmado las muertes en el campamento y la realidad de que nadie habría podido sobrevivir", ha escrito en una publicación en redes sociales, en la que ha transmitido sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

En el mismo mensaje, ha mostrado su agradecimiento con todos los efectivos que continúan trabajando en el campamento, así como con los "héroes locales que se han arriesgado para ayudar a otros en los momentos iniciales tras deslizamiento".

"Nuestro enfoque ahora está en la recuperación y en apoyar a quienes están de duelo por la pérdida de su ser querido", ha agregado el dirigente público.

Apoyo de Australia

Por su parte, el primer ministro de la vecina Australia, Anthony Albanese, se ha solidarizado por lo ocurrido y ha puesto su ejecutivo a disposición de las autoridades neozelandesas. "Nueva Zelanda y Australia son amigos muy cercanos y estamos dispuestos a apoyarlos en todo lo que podamos", ha publicado en redes sociales.