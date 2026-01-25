Hamás asegura que ha dado a Israel todos los detalles para recuperar el último cuerpo

Las Brigadas Ezzedin al Qassam, el brazo armado Hamás, han dado ya a Israel todos los datos sobre la ubicación del cuerpo del policía israelí Ran Gvili, el último cuerpo sin vida del que disponen.

Con la localización de este cadáver, Hamás ha instado a "cerrar esta fase" para que Israel cumpla con lo pactado en virtud del acuerdo de alto el fuego pactado el pasado 10 de octubre a instancias de Estados Unidos.

"Hemos proporcionado a los mediadores todos los detalles e información de la que disponemos sobre la ubicación de los restos del prisionero", ha destacado el portavoz de las Brigadas, Abú Obeida, quien argumenta que la veracidad de esta información se basa en que "el enemigo está en estos momentos buscando en el lugar exacto referido en la información proporcionada".

"Queremos cerrar esta cuestión permanentemente (...). Instamos a los mediadores a cumplir con su responsabilidad y obligar a la ocupación a aplicar lo que se acordó", ha remachado el grupo armado palestino, en alusión a la retirada israelí.

De inmediato, las fuerzas armadas israelíes han informado de que han puesto en marcha una "operación específica" para recuperar los restos mortales de Gvili.

Gvili murió durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue posteriormente trasladado a Gaza, según Israel.