La hermana de la estudiante asesinada en México, contra su universidad: "La mandaron allí a pesar de que ya habían asesinado a dos chicas"

"¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio? A un sitio donde hacía nada, una semana, habían matado a dos chicas". Lara Tacoronte, hermana de la estudiante canaria asesinada en México, no oculta el enfado de su familia con la universidad de Granada por haber enviado a Claudia de intercambio al estado mexicano de Morelos.

"No es que quisiera esta zona en concreto, o este país en concreto. No. Ella solicitó el intercambio y a ella le asignaron este sitio", relata en un video difundido a través de sus redes sociales, en el que reprueba además que la universidad no hubiera avisado a su hermana de lo que acababa de ocurrir en su centro de acogida.

De hecho, Lara describe la violencia en la zona cuando señala que su hermana fue asesinada por un hombre que quería robarle el móvil. "Ella salió corriendo y él fue detrás de ella y le clavó un cuchillo en el vientre, no una vez, sino varias, por lo visto", relata visiblemente rota. Ahora, lo único que pide es que "investiguen bien" el asesinato de su hermana: "Que, por favor, encuentren a ese tío, porque no es justo que esté por ahí tan feliz viviendo su vida cuando ha matado a alguien".

Suspende el intercambio

Desde la universidad de Granada, su vicerrectora de Internacionalización, Inmaculada Marrero, ha asegurado que no tenían información sobre otros asesinatos de chicas.

"Solo conocíamos la actualización de la información que había hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el Estado de Morelos, donde se decía que en los últimos meses había habido un repunte de la violencia como consecuencia de enfrentamientos entre narcotraficantes y secuestros y se recomendaba extremar la precaución, no saliendo por la noche o alejándose de las grandes ciudades para ir a ciudades aledañas", ha apuntado.

En todo caso, ya se ha decidido la suspensión del programa de movilidad a Morelos previsto para otros tres estudiantes, al tiempo que se ha ofrecido también la posibilidad de reubicarse en otro destino a todos los que estén pendientes de traslado a México.