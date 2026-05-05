Al menos dos muertos y varios heridos en un atropello masivo en Leipzig, Alemania

Al menos dos personas han muerto y una veintena han resultado heridas, varias de ellas de gravedad, después de que un vehículo irrumpiera a gran velocidad en una zona peatonal del centro de Leipzig, en el este de Alemania. El conductor, un hombre alemán de 33 años, ha sido detenido por la Policía y ya no existe peligro para la población.

El suceso se produjo a media tarde en la céntrica calle Grimmaische Strasse, una concurrida vía comercial cercana a la universidad y a la iglesia de San Nicolás. Según testigos, el coche —un Volkswagen Taigo— accedió a la zona peatonal a una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros por hora, arrollando a varios viandantes hasta detenerse contra un bolardo.

El alcalde de la ciudad, Burkhard Jung, confirmó el balance de víctimas y se mostró “conmocionado” por lo ocurrido, trasladando su solidaridad a los afectados. Por su parte, el ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, señaló que el sospechoso podría padecer problemas de salud mental, aunque la motivación del ataque sigue sin esclarecerse.

Los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo en la zona, con decenas de efectivos y medios sanitarios para atender a los heridos, dos de ellos en estado crítico. Testigos presenciales relataron escenas de caos tras el atropello, con personas tendidas en el suelo y algunas cubiertas con sábanas, mientras los equipos de rescate asistían a las víctimas.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias del suceso y no descartan, por el momento, ninguna hipótesis, aunque apuntan a que el autor habría actuado en solitario.