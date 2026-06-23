Un hospital asturiano lidera las recomendaciones para evitar complicaciones anestésicas en pacientes de ascendencia venezolana

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha coordinado la actualización de las recomendaciones clínicas que se aplicarán en España para reducir el riesgo de complicaciones graves durante la anestesia en pacientes con ascendencia venezolana por vía materna.

La anestesista del HUCA Elena Méndez Martínez es la primera autora y coordinadora del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación (Sedar) que ha elaborado el nuevo documento, en el que se revisan los casos descritos y se establecen medidas preventivas para los procedimientos quirúrgicos.

Las nuevas pautas surgen tras la identificación de pacientes, previamente sanos, que han desarrollado complicaciones neurológicas graves después de recibir anestesia general con agentes halogenados, un tipo de fármacos administrados por inhalación. Entre los efectos descritos figuran lesiones en determinadas áreas del cerebro, deterioro neurológico severo y, en algunos casos, fallecimientos.

Los especialistas han relacionado estos episodios con una variante mitocondrial denominada mtND4 m.11232T>C, que podría aumentar la sensibilidad a anestésicos como el sevoflurano en personas portadoras.

Entre las medidas recomendadas se incluye preguntar de forma específica por antecedentes de ascendencia materna venezolana durante la valoración preoperatoria, valorar la realización de pruebas genéticas cuando sea posible y evitar el uso de anestésicos halogenados en pacientes considerados de riesgo. En estos casos, se plantea recurrir a técnicas alternativas como la anestesia regional o la anestesia intravenosa total cuando sea necesaria una anestesia general.

El documento también recomienda reforzar la vigilancia neurológica, metabólica y hemodinámica durante la intervención, así como mantener un seguimiento estrecho en las primeras horas posteriores a la cirugía.

La actualización de estas recomendaciones incorpora la experiencia acumulada en distintos países y busca ofrecer mayor seguridad a los pacientes ante una situación poco frecuente, pero potencialmente grave. En el HUCA, la aplicación de estas pautas cuenta con el apoyo de la Unidad Multidisciplinar de Farmacogenética, que trabaja junto a los servicios clínicos para incorporar la información genética a la toma de decisiones médicas.