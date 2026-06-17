La astronauta Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026

La astronauta estadounidense, Christina Koch, la primera mujer en viajar alrededor de la Luna en la misión Artemis II, fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026. El jurado leyó el veredicto ayer en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. Esta candidatura, a la que optaban 36 propuestas de 16 nacionalidades, fue propuesta por Ricardo Martí Fluxá, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026.

El jurado considera que su esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo cuya ejemplaridad se proyecta a toda la sociedad mediante el mensaje de la misión espacial Artemis II: “Tierra, sois un equipo”.

Desde niña tuvo claro que quería ser astronauta, y orientó cada decisión académica y profesional a ese fin

Christina Hammock Koch, conocida como Christina Koch, nació el 29 de enero de 1979 en Grand Rapids, Míchigan. Desde niña tuvo claro que quería ser astronauta, y orientó cada decisión académica y profesional hacia ese fin. Se licenció en Ingeniería Eléctrica y en Física en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y, posteriormente, completó un máster en Ingeniería Eléctrica, financiado en parte por ayudas de la Fundación de Becas para Astronautas.

Su carrera previa a la NASA abarcó el desarrollo de instrumentos científicos en el Centro Goddard y más de tres años en estaciones antárticas de investigación; con un invierno completo en el Polo Sur Amundsen-Scott realizando tareas en los equipos de búsqueda, rescate y extinción de incendios. La trayectoria de Christina Koch ha sido destacada como una inspiración para futuras generaciones -sobre todo de mujeres- y un símbolo de la capacidad humana para superar retos y desafíos a través del trabajo; la colaboración y la empatía.

El 1 de abril de 2026, Koch despegó a bordo del cohete Space Launch System, dentro de la misión Artemis II, junto a los estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen. La tripulación estableció el récord de mayor distancia recorrida por humanos en el espacio: 406.771 kilómetros desde la Tierra. Al rodear la Luna, Koch se convirtió, además, en la primera mujer de la historia en alejarse de nuestro planeta lo suficiente para salir de su campo magnético y alcanzar el espacio profundo, y superó así una frontera que ninguna mujer había cruzado antes. La carrera espacial de Koch comenzó en 2013, cuando fue seleccionada como una de los ocho integrantes de la 21º clase de astronautas de la NASA.