Los hutíes de Yemen se suman al conflicto en el Golfo con un primer ataque contra Israel

La insurgencia hutí de Yemen se ha sumado hoy al conflicto bélico del Golfo Pérsico con el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí desde el comienzo de la guerra hace un mes.

Las fuerzas yemeníes, aliadas tradicionales de Teherán, han confirmado finalmente esta mañana lo que el ejército israelí avanzó por la madrugada: el comienzo de una operación de apoyo a Irán y a los frentes en Líbano, Irak y Palestina "en vista de la continua escalada militar, los ataques contra infraestructuras y la perpetración de crímenes y masacres contra nuestros hermanos".

Así pues, las fuerzas yemeníes han acabado anunciando "la primera operación militar con un bombardeo de misiles balísticos dirigidos contra objetivos militares sensibles del enemigo israelí en el sur de la Palestina ocupada". El ejército israelí se ha limitado a confirmar la intercepción de al menos un misil en el sur del país, cuya aparición en el espacio aéreo desató la alarma en Beersheba.

Posición estratégica

Los insurgentes, al mando desde hace una década de la capital de Yemen, Saná, y amplias regiones del país, ocupan una posición de importancia estratégica en este conflicto, al contar con proyectiles y drones capacitados para alcanzar el sur de Israel a través del mar Rojo o por encima de Arabia Saudí o Jordania, cuyas defensas ahora mismo están dedicadas al derribo de proyectiles iraníes.

La insurgencia yemení no es ajena al conflicto directo contra Israel. Durante la guerra de Gaza, los hutíes montaron una campaña doble de ataques, primero contra territorio israelí y después contra la navegación en el mar Rojo como gesto de solidaridad con la causa palestina.

Entre marzo y mayo de 2025, EEUU comenzó un mes de bombardeos contra territorio yemení hasta la firma de un precario acuerdo de alto el fuego con mediación omaní.

Advertencia del líder de los hutíes

Este pasado jueves, el líder de los hutíes, Abdul Malik al Huti, avanzó las intenciones del grupo. "Ante el más mínimo suceso que requiera una respuesta militar, intervendremos sin dudar, como hemos hecho veces anteriores", afirmó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Saba, controlada por los propios rebeldes yemeníes.

En este sentido, aseguró que "Yemen no dudará a la hora de cumplir su deber frente a los tiranos de nuestro tiempo: los judíos, los sionistas y su brazo estadounidense". "Declaro que no vamos a dudar y cumpliremos con nuestro deber islámico de la yihad, siguiendo el camino de Dios". Terminó haciendo un llamamiento a todos los países del mundo islámico para que se unan y "pongan fin a la agresión sionista y a la tiranía estadounidense que atenta contra toda la región".