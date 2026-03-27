Estados Unidos avanza que la guerra contra Irán concluirá en "un par de semanas"

Un día antes de cumplirse un mes desde que Estados Unidos e Israel comenzaran a atacar Irán, el secretario de Estado de Trump acaba de asegurar que en "un par de semanas" habrá terminado un conflicto que, lejos de quedar circunscrito a un único punto en el mapa, ha escalado hasta afectar a la práctica totalidad de los países del entorno de la república islámica. Líbano, ya previamente en el punto de mira del país hebreo, se ha convertido en objetivo prioritario después de que Hezbolá bombardease Tel Aviv en respuesta al asesinato del anterior líder supremo iraní, y los muertos ya superan el millar en esta crisis paralela. Mientras, los países del golfo Pérsico han sufrido ataques sobre su infraestructura casi a diario, mientras resisten el bloqueo a sus importaciones de gas y petróleo debido al cierre del estrecho de Ormuz, que Teherán reivindica como un derecho en este contexto bélico y por el que se resienten las predicciones económicas en todo el mundo.

En un contexto en el que el inquilino de la Casa Blanca ha ido ampliando —poco— el calendario de duración de esta guerra, pues comenzó anunciando que serían "cuatro semanas o menos" y fue subiendo hasta cinco y seis semanas, su conclusión supondría un alivio para las bolsas y los mercados de todos los continentes. Con todo, entre dudas sobre el avance de las conversaciones indirectas con Irán a través de Pakistán, el Pentágono confirmó ayer que desplegará soldados en el golfo Pérsico de una de sus fuerzas de élite, cuya llegada al terreno podría coincidir con el plazo adicional de diez días dado por Trump. De su lado, Israel aseguró hoy mismo, después de bombardear una planta de agua pesada (el refrigerante de algunos reactores nucleares) y una fábrica de óxido de uranio concentrado (el paso previo antes del enriquecimiento) iraníes, que "intensificará" los ataques.

"Cuando hayamos terminado con ellos en las dos próximas semanas, serán más débiles que en toda su historia reciente e incapaces de esconderse tras sus armas, o de obtener un arma nuclear", ha asegurado Marco Rubio al término de una reunión con sus homólogos del G7 en Francia, antes de insistir en que los objetivos de su país pasaban por "destruir el potencial militar de Irán". "Que esta gente consiguiera armas nucleares sería una locura. Miren lo que están dispuestos a hacer con las armas que tienen ahora. Atacan embajadas, atacan hoteles. Imaginen si estos lunáticos radicales tuvieran un arma nuclear para amenazar al mundo", ha esgrimido para justificar la operación en suelo iraní.

El otro gran foco de la guerra es el estrecho de Ormuz, la ruta por la que sale una cuarta parte del petróleo y el gas que se venden en el mundo. En aguas territoriales compartidas por Irán y Omán —que ya ha eximido a sus vecinos de responsabilidad en este conflicto—, las escasas veinte millas de ancho de su cuello está confiriendo a la Guardia Revolucionaria una enorme ventaja para atacar a los ya escasos buques que deciden pasar sin autorización del régimen de los ayatolás, lo que supone de paso una vía de financiación extra. En este escenario, si bien la primera llamada de auxilio de Trump para formar una flota militar que obligase a la reapertura del paso fue desoída por todos los países, poco a poco se han ido sumando partidarios de enrolarse en esa operación para tratar de frenar los vaivenes del precio del petróleo.

Reunión de los ministros de Exteriores del G7 | Europa Press

En la reunión del G7 de este viernes, los ministros de Exteriores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, además de la alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, han suscrito un documento para reafirmar "la absoluta necesidad de restablecer de forma permanente la navegación libre y segura" en la citada arteria comercial, así como el cese de los ataques sobre población civil e infraestructuras críticas. "No existe justificación alguna para atacar deliberadamente a civiles en conflictos armados ni para atacar instalaciones diplomáticas", han ratificado después de abordar "los beneficios de formar alianzas diversas, coordinar esfuerzos y apoyar iniciativas" para "mitigar crisis económicas mundiales" y la afectación a "las cadenas de suministro económicas, energéticas, comerciales y de fertilizantes".