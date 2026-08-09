Iberia fletará un vuelo especial para contemplar el eclipse total de Sol desde el aire

Iberia ha organizado un vuelo especial para observar desde más de 10.000 metros de altitud el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que podrá contemplarse desde distintos puntos de la Península Ibérica. La compañía retransmitirá además el evento en directo a través de sus redes sociales gracias al nuevo servicio de conectividad de alta velocidad con tecnología Starlink que está incorporando progresivamente a su flota.

El vuelo, identificado con el código IB1473 en homenaje al año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico, tendrá como origen y destino el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El avión despegará a las 18.45 horas y realizará una ruta especialmente diseñada para maximizar las condiciones de observación del eclipse sobre la provincia de Palencia.

La operación correrá a cargo de un Airbus A321XLR, uno de los modelos más avanzados de la flota de Iberia. La tripulación estará encabezada por el comandante Javier Lopera Alcalá y el piloto Javier Meana Fernández, este último con formación en astrofísica.

La conexión a Internet mediante Starlink permitirá a la aerolínea ofrecer imágenes del eclipse en tiempo real a través de sus canales digitales, de manera que los usuarios puedan seguir el fenómeno desde una posición privilegiada, por encima de las nubes.

Simulación del eclipse | Stars All

Una misión científica a bordo

Además de los pasajeros y la tripulación, el vuelo contará con la presencia de investigadores del proyecto Shelios, una iniciativa científica y educativa liderada por el astrónomo Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias.

El equipo aprovechará las condiciones de observación desde la altitud de crucero para realizar mediciones relacionadas con la morfología del Sol.

"La observación desde la altitud de crucero nos permitirá tener una visión clara de la corona solar libre de nubosidad y otros fenómenos atmosféricos que pueden dificultar la observación desde tierra", ha explicado Serra-Ricart.

Desde el avión también será posible observar el entorno del Sol durante el eclipse, incluida la posición aparente de Venus, Mercurio y otras estrellas que puedan resultar visibles durante el fenómeno.

Por parte de Iberia, el director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad, Diego Fernández, ha destacado que la iniciativa combina "aviación, ciencia e innovación" y permite aprovechar las ventajas que ofrece la observación desde la altitud de crucero para contribuir al estudio de un fenómeno astronómico excepcional.

El primer eclipse total visible desde España en más de un siglo

Un eclipse total de Sol se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean de tal forma que la Luna oculta completamente el disco solar desde determinados puntos de la superficie terrestre.

La particularidad de este fenómeno se explica por una coincidencia astronómica: aunque el Sol tiene un diámetro aproximadamente 400 veces mayor que el de la Luna, también se encuentra unas 400 veces más lejos de la Tierra, lo que hace que ambos cuerpos presenten un tamaño aparente similar en el cielo.

El eclipse del próximo 12 de agosto será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica desde 1912. El último de características similares pudo observarse el 30 de agosto de 1905, por lo que la cita constituye uno de los acontecimientos astronómicos más destacados del año.