Óscar Blanco, director del Centro Astronómico de Trevinca: “Este será el décimo eclipse que veo y el más especial de mi vida”

Óscar Blanco, divulgador astronómico y director del Centro Astronómico de Trevinca, ha recorrido el mundo para contemplar nueve eclipses totales de Sol. Llegó incluso hasta Australia para disfrutar de apenas un minuto de totalidad, pero asegura que el décimo será el más importante. Esta vez no tendrá que cruzar océanos, lo vivirá en Galicia y acompañado de su familia.

El interior del Centro Astronómico de Trevinca permanecerá cerrado el 12 de agosto. Blanco explica que sería imposible responder a la enorme demanda con una actividad limitada a un pequeño grupo, pero reconoce también una razón personal. “Este lo quiero vivir con mi familia, con mi gente”, afirma.

Para Blanco, ninguna fotografía ni grabación permite reproducir la experiencia. Durante los segundos de totalidad, la luz adquiere un tono metálico, cambian las sombras, desciende la temperatura y reaccionan los animales y los insectos. También puede percibirse cómo la sombra de la Luna avanza sobre el paisaje. “Los eclipses no se pueden describir con palabras o imágenes. Vivirlos es otra historia”, asegura.

Su recomendación es no obsesionarse con los lugares oficiales. Una casa, una finca o un espacio al que se tenga cariño puede convertirse en el mejor escenario, siempre que esté dentro de la franja de totalidad y disponga de un horizonte despejado hacia el oeste. “Será mi décimo eclipse y seguro que el más importante de toda mi vida”, concluye.