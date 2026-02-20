Estados Unidos firma un acuerdo comercial con Indonesia con el níquel en el punto de mira

Estados Unidos e Indonesia han formalizado un "histórico" acuerdo comercial que confirma un arancel recíproco del 19% tras un acuerdo en torno a compras e inversiones por valor de 33.000 millones de dólares y la condición de que Yakarta elimine las restricciones a las exportaciones hacia Washington de todos los productos industriales, incluidos los minerales críticos. En concreto, el país asiático posee el 60% del suministro mundial de níquel, un material necesario para fabricar acerco inoxidable y las baterías de los coches eléctricos.

Es por ello que el presidente norteamericano, Donald Trump, se ha reunido con su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, para proceder a la firma de un acuerdo por el que se retiran las barreras para acceder a este metal y el país asiático se incorpora al Foro Global sobre Exceso de Capacidad de Acero; un entendimiento que se produce en paralelo a la extensión de la licencia de la minera estadounidense Freeport-McRoran para operar en el distrito indonesio de Grasberg, donde se halla una de las minas de cobre más grandes del mundo.

Por lo demás, en virtud de lo firmado, se mantiene el arancel del 19% ya acordado entre ambos países el pasado verano, después de que Trump accediera a bajarlo desde el 32%. Con todo, a algunos productos, particularmente prendas de vestir y fabricaciones textiles, se les aplicará un arancel recíproco del 0%, si bien todavía falta por especificar qué cantidad de este tipo de bienes se verá afectada por la exención.

Asimismo, el acuerdo incluye que Yakarta se compromete a eliminar las barreras arancelarias en más del 99% de los productos estadounidenses en todos los sectores —productos agrícolas y sanitarios, mariscos, tecnologías de la información y la comunicación, productos automotrices y materiales químicos— y a invertir unos 33.000 millones de dólares en agricultura, industria aeroespacial y energía en Estados Unidos.

Tierras raras

El pasado mes de octubre, Trump llevó a cabo una gira por Asia que utilizó para llegar a acuerdos con al menos cinco países — China, Japón, Tailandia, Malasia y Camboya— en materia de suministro de tierras raras.

Consciente de la importancia de estos minerales para la industria, ya anunció la creación de una reserva de tierras raras y minerales críticos para fines no militares que, al estilo de la reserva de petróleo, servirá como un depósito "en tiempos de emergencia".