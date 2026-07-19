Inglaterra sube al podio del Mundial con un 4-6 a Francia

La selección de Inglaterra se ha hecho con el tercer puesto del Mundial 2026 al vencer por cuatro goles a seis al combinado de Francia.

En un espectacular encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami para dilucidar el tercer y cuarto puesto, Bukayo Saka y Jude Bellingham destacaron en los ingleses, y Kylian Mbappé y Michael Olise dejaron una página también para la historia.

Cuando el partido parecía decantado hacia los de Thomas Tuchel, que se fueron con un 0-4 al descanso, llegó la reacción de los galos, que llegaron a ponerse 3-4. Sin embargo, los de Didier Deschamps, quien se despidió como seleccionador galo tras 14 años en el banquillo, desperdiciaron varias ocasiones que les habrían permitido equilibrar el marcador:

El siguiente movimiento lo protagonizó Saka al rubricar un hat-trick con un penalti, y también en el descuento Ousmane Dembélé dio otro poco de emoción. No obstante, un Bellingham que había dejado a su compañero disparar la pena máxima pese a tener un récord a tiro, firmó un tanto de bandera que se convertía en el 4-6 definitivo y que lo situaba como el inglés que más goles marca (siete) en un Mundial.

Estasísticas del partido: Inglaterra-Francia | Europa Press

Y si Olise completaba un récord de asistencias en un Mundial, superando con siete al Pelé de 1970, Mbappé entró también en modo leyenda al rebasar la marca de Leo Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales gracias a un doblete. Con todo, el argentino todavía cuenta con opciones de mantener su marca, pendiente de la gran final contra España de este domingo.