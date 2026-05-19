Inteligencia Artificial, clima y cooperación tecnológica: los cuatro acuerdos que Illa cerró en California

La Generalitat de Cataluña ha dado a conocer un paquete de cuatro acuerdos de colaboración alcanzados en el marco de su reciente agenda institucional en California, centrados en el impulso de la inteligencia artificial y la respuesta a la crisis climática, dentro de una estrategia de cooperación internacional en innovación y sostenibilidad.

Según el Ejecutivo catalán, los acuerdos se orientan en el intercambio de conocimiento, el desarrollo de proyectos tecnológicos conjuntos y la aplicación de soluciones basadas en inteligencia artificial a retos de carácter social, económico y medioambiental.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que estas alianzas se enmarcan en una política de gobierno que apuesta por la ciencia y la tecnología como herramientas al servicio del interés general, junto con una gestión responsable del impacto climático.

Uno de los principales ejes de los acuerdos es la cooperación en el ámbito de la inteligencia artificial, con el objetivo de impulsar su desarrollo y aplicación en sectores estratégicos, incorporando criterios éticos y mecanismos de regulación que orienten su uso hacia el bien común.

El segundo bloque se centra en la acción climática, con iniciativas orientadas a promover proyectos de sostenibilidad, transición energética y reducción de emisiones, en colaboración con entidades académicas y tecnológicas del ecosistema californiano.

Illa se ha referido a la necesidad de combinar innovación y regulación, defendiendo que el avance tecnológico debe estar alineado con principios democráticos y orientado a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Asimismo, los acuerdos se completan con el refuerzo de la cooperación institucional y económica con distintos actores del ámbito científico y empresarial, entre ellos la multinacional Grifols, en el marco de su estrategia de expansión internacional.

La idea de la Generalitat es posicionar a Cataluña en los principales nodos globales de innovación y a reforzar su presencia en proyectos vinculados a la transformación digital y la sostenibilidad.