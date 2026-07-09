Estados Unidos e Irán continúan sus ataques en Oriente Próximo

El Ejército de Irán reivindicó ayer ataques contra “bases” e instalaciones de Estados Unidos en varios países de Oriente Próximo, concretamente Kuwait, Bahréin y Qatar, como respuesta a los bombardeos ejecutados en las últimas horas por las fuerzas estadounidenses contra varios puntos del país asiático, a pesar del alto el fuego pactado en abril.

El Ejército de Estados Unidos reivindicó por su parte los ataques tan solo horas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones desde la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, capital de Turquía. “Por orden del comandante en fefe, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán con el objetivo de seguir reduciendo su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, informó el Mando Central del Ejército estadounidense.

Irán manifestó que su respuesta fue lanzada tras la “invasión de partes del país”

Qatar, Kuwait y Bahréin

Irán manifestó que su respuesta fue lanzada tras la “invasión de partes del país” por parte de aviones estadounidenses, antes de especificar que entre los objetivos atacados por drones figuran “un sistema Patriot en Kuwait, una antena por satélite del sistema de alerta temporana en Qatar y tanques de combustible del Ejército terrorista estadounidense en Bahréin”.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria había reivindicado ataques contra infraestructuras e instalaciones “clave” de Estados Unidos en Kuwait y Bahréin, apenas “una hora después” de que Estados Unidos lanzara los citados bombardeos contra Irán, en la que fue su segunda jornada consecutiva de ofensiva contra la República Islámica.

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán subrayó además que los bombardeos ejecutados durante los últimos días por Estados Unidos “afectan gravemente a la reapertura gradual” del estrecho de Ormuz, al tiempo que alertó del impacto de esta situación sobre “los intereses de los países que se benefician” de esta estratégica vía, que podría ver su tráfico cortado

Por su parte, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes emitió ayer un comunicado para condenar los ataques iraníes sobre dos petroleros -uno qatarí y otro saudí- a su paso por el estrecho de Ormuz y contra intereses e instalaciones estadounidenses en sus territorios. Para los países del golfo se trata de una situación “completamente inaceptable” que pone de relieve que los ataques contra esos dos petroleros “y la nueva ofensiva desde Irán” no solo ha puesto en peligro la vida de sus tripulantes, sino el suministro energético mundial.