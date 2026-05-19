Irán amenaza con "abrir nuevos frentes" si Estados Unidos comete la "estupidez" de retomar la ofensiva

Las autoridades de Irán han amenazado con "abrir nuevos frentes" en caso de que Estados Unidos e Israel reactiven su ofensiva contra el país, tal y como ha amenazado el presidente Trump que haría si no se alcanza un acuerdo.

"Si el enemigo comete una nueva estupidez y cae de nuevo en la trampa sionista y lanza otra agresión contra Irán, abriremos nuevos frentes contra él, con nuevas herramientas y métodos", ha dicho el portavoz del ejército iraní a través de una de las agencias iraníes de noticias.

Estas palabras llegan después de que el inquilino de la Casa Blanca asegurase que canceló unos ataques que tenía previstos a petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, a pesar de que no había comunicado previamente que pondría fin al alto el fuego que sigue en vigor, y en base a la posibilidad de "un acuerdo muy aceptable" que ninguna de las partes ha confirmado.

Por el momento, las negociaciones mediadas por Pakistán continúan encalladas, y los últimos pasos de Teherán se han centrado en establecer mecanismos de pago para el estrecho de Ormuz: sin dólares y solo para países que "cooperen". Desde Washington, en cambio, reivindican el éxito del bloqueo naval que han impuesto para impedir la entrada o salida de buques de los puertos iraníes.

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Y, mientras tanto, sin visos de una nueva reunión en Islamabad, lo que sí se ha revelado es que el intercambio de propuestas y mensajes continúa activo a través de Pakistán.