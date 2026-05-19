Irán amenaza con "abrir nuevos frentes" si Estados Unidos comete la "estupidez" de retomar la ofensiva
Ataque a Irán
Las autoridades de Irán han amenazado con "abrir nuevos frentes" en caso de que Estados Unidos e Israel reactiven su ofensiva contra el país, tal y como ha amenazado el presidente Trump que haría si no se alcanza un acuerdo.
"Si el enemigo comete una nueva estupidez y cae de nuevo en la trampa sionista y lanza otra agresión contra Irán, abriremos nuevos frentes contra él, con nuevas herramientas y métodos", ha dicho el portavoz del ejército iraní a través de una de las agencias iraníes de noticias.
Estas palabras llegan después de que el inquilino de la Casa Blanca asegurase que canceló unos ataques que tenía previstos a petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, a pesar de que no había comunicado previamente que pondría fin al alto el fuego que sigue en vigor, y en base a la posibilidad de "un acuerdo muy aceptable" que ninguna de las partes ha confirmado.
Por el momento, las negociaciones mediadas por Pakistán continúan encalladas, y los últimos pasos de Teherán se han centrado en establecer mecanismos de pago para el estrecho de Ormuz: sin dólares y solo para países que "cooperen". Desde Washington, en cambio, reivindican el éxito del bloqueo naval que han impuesto para impedir la entrada o salida de buques de los puertos iraníes.
Y, mientras tanto, sin visos de una nueva reunión en Islamabad, lo que sí se ha revelado es que el intercambio de propuestas y mensajes continúa activo a través de Pakistán.
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