Irán oficializa su nuevo sistema de peajes en el estrecho de Ormuz

Apenas un par de días después de anunciar que lo haría, el gobierno de Irán ha anunciado ya oficialmente el mecanismo por el cual comenzará a cobrar un peaje a los buques que quieran atravesar el estrecho de Ormuz.

Será la denominada Autoridad del estrecho del golfo Pérsico la que gestione el servicio y los pagos, que no podrán hacerse en dólares. La otra condición, como anunció el jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán, Ebrahim Azizi, es que el paso solo se realizará con "los buques comerciales y las partes que cooperen con Irán". Eso sí, tras el pago de las tasas.

Y, mientras Estados Unidos e Irán siguen intercambiando mensajes a través de Pakistán, a pesar de que las diferencias han impedido por el momento que se celebre una segunda reunión en Islamabad, el asesor militar del líder supremo de Irán ha instado hoy mismo a Washington a poner fin al bloqueo que ha impuesto sobre los puertos de la república islámica.

De lo contrario, ha advertido a través de los medios públicos de Irán, "el mar de Omán se convertirá en su cementerio". "Nuestras fuerzas armadas están listas para la acción", ha recalcado, porque "aunque Irán se toma en serio la diplomacia y las negociaciones, se toma aún más en serio el trato con el agresor".