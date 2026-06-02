Irán asegura que ha dejado pasar hoy a una veintena de buques por Ormuz

Un buque de la armada en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán ha cifrado en 24 los buques que cruzaron el estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas con su permiso y bajo su coordinación.

Muy lejos de la media diaria habitual por esta ruta comercial, que superaba los 120 barcos, al menos el cruce recupera parte del tránsito. Sin embargo, solo se autoriza el paso a aliados de Irán y a través del pago de una tarifa.

"Los malignos extranjeros no tienen cabida en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", ha recalcado hoy mismo la Guardia Revolucionaria.

En paralelo a este estricto control del paso, la Armada de Estados Unidos mantiene también un bloqueo sobre los puertos de la república islámica, que ayer informó de que había impedido a 121 barcos entrar o salir de dársenas iraníes.