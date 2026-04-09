El paso por Ormuz, muy lejos de la normalidad: el tráfico actual no llega al 10% previo al conflicto

Transcurrido ya más de un día desde el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner las armas en pausa y recuperar la circulación de buques por el estrecho de Ormuz, la situación dista mucho de haber vuelto a la normalidad, pues el número de buques que ha atravesado el paso no llega ni al 10% de la cifra que se manejaba antes del inicio del conflicto.

En concreto, según la información proporcionada a La Región Internacional por parte de la empresa de desarrollo de plataformas digitales y software de servicios marítimos AXSMarine, solo cuatro barcos salieron del estrecho desde ayer, 8 de abril: dos portacontenedores y dos graneleros, todos ellos de propiedad iraní; mientras siete consiguieron adentrarse en el golfo Pérsico: uno con bandera de Omán y otros seis con el sistema de identificación "en blanco" o "manipulado".

De este modo, el tránsito por esta arteria comercial ni se acerca a la media de 130 barcos que la utilizaban cada día antes de que Washington y Tel Aviv activasen el conflicto; y esta reducción ha supuesto, conforme a los datos del FMI, una caída diaria del flujo mundial de petróleo del 13% y del 20% en el caso del gas natural licuado.

"El paso no está abierto", ha reprochado el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos y consejero delegado de la petrolera Abu Dhabi National Oil Company, sino "restringido, condicionado y controlado, sujeto a permisos, condiciones y presión política". "Eso no es libertad de navegación. Eso es coerción", ha publicado en sus redes el mismo día que la Guardia Revolucionaria de Irán ha difundido un mapa de entradas y salidas que muestra cómo evitar las minas antibuques depositadas en el canal de Ormuz.

Y, mientras crecen las especulaciones sobre la pretensión de Teherán de imponer un peaje en ese punto, incluso compartido con Estados Unidos, la Organización Marítima Internacional ya ha manifestado su oposición a esa idea al ser este estrecho una vía natural y no un paso construido como en el caso del canal de Panamá.

Reuniones de paz

En el medio de las dudas sobre cómo influirá la masacre perpetrada ayer en Líbano por Israel, toda vez que supone una ruptura de las condiciones del alto el fuego, mañana la capital de Pakistán, la ciudad de Islamabad, acogerá las primeras negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.