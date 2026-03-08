Irán asegura haber apresado a varios militares que Estados Unidos ha declarado muertos

El presente de Estados Unidos recibe a los militares fallecidos en Irán

El presidente del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha asegurado que "varios" militares estadounidenses han sido apresados, aunque “los americanos dicen que han muerto en combate".

Además, ha desmentido las cifras de militares de Estados Unidos que han fallecido desde el inicio de los bombardeos en Irán. "A pesar de sus esfuerzos vanos, la verdad no es algo que pueda ocultarse durante mucho tiempo", ha añadido el dirigente iraní.

Al hilo de eso, ha subrayado que la administración Trump “no ha logrado sus objetivos” en la república islámica y ha recomendado al inquilino de la Casa Blanca que admita “que cometió un error y que fue engañado por Israel”.