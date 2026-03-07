Trump amenaza con “la destrucción total” de Irán ante su “mala conducta”

“Debido a la mala conducta de Irán, se están considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo”. Es la amenaza que ha publicado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus redes sociales, junto con el anuncio de que hoy mismo el país centroasiático recibirá “un duro golpe”.

Justo cuando se cumple una semana del inicio de los bombardeos, Trump ha insistido en que Irán debe rendirse ya. De lo contrario, así lo ha escrito, “probablemente, ¡colapsará por completo!”.

Es más, el norteamericano ha hecho hincapié en que Irán ya no es “el matón de Oriente Medio”, sino que se ha convertido el “el perdedor de Oriente Medio”. “Y lo seguirá siendo durante muchas décadas”, ha pronosticado, a la vista de que está siendo “golpeado brutalmente” por Estados Unidos e Israel.

Trump, que ha sacado pecho del anuncio del presidente Pezeshkian de suspender los ataques a los países de su entorno —en medio de las presiones que estaba recibiendo de los países del golfo Pérsico—, ha asegurado que ahora estos han respondido con “gracias, presidente”.