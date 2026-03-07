Irán retoma los ataques contra bases en Emiratos, Irak y Bahréin en medio de anuncios de desescalada

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado nuevos ataques contra posiciones militares en Emiratos Árabes Unidos, donde están desplegadas fuerzas estadounidenses y francesas, y en Bahréin, donde se encuentra la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos.

"Todos los objetivos fueron alcanzados con éxito", asegura la Guardia Revolucionaria en un comunicado, después de que el presidente Pezeshkian anunciase el fin de los bombardeos contra los países del entorno siempre que no fuesen base de nuevos ataques contra Irán.

El punto de Emiratos atacado alberga la 380ª Ala Expedicionaria de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y en las instalaciones también hay un despliegue francés con aviones de combate Rafale franceses y equipos de vigilancia.

El segundo ataque anunciado por la Guardia Revolucionaria ha alcanzado, según el ejército iraní, la gran base naval de Juffair, que ha recibido impactos de "misiles de precisión de combustible sólido y líquido".

Estos ataques se suman a otros en Irak, dirigidos contra tres posiciones de los grupos separatistas en la región, y otros bombardeos sobre el Kurdistán.