Trump anuncia que declarará “muy pronto” el estrecho de Ormuz territorio de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que declarará “muy pronto” el estrecho de Ormuz territorio estadounidense una vez finalizada la guerra contra Irán, en un nuevo desafío en torno a uno de los principales puntos estratégicos para el tráfico marítimo y energético mundial.

“Cuando hayamos acabado de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. En esencia, eso es lo que es”, ha afirmado Trump durante un acto celebrado en Garden City, donde también se ha referido al bloqueo naval.

El mandatario estadounidense ha insistido en que ningún barco podrá atravesar el estrecho sin autorización de Washington. “Ningún barco pasa a menos que nosotros lo permitamos”, ha reiterado.

Las declaraciones de Trump se producen después de semanas de enfrentamiento y en un contexto marcado por las dificultades para que Estados Unidos e Irán avancen hacia una negociación que permita poner fin a las hostilidades.

Irán responde a Trump

La respuesta de Teherán no se ha hecho esperar. El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, ha rechazado las pretensiones del presidente estadounidense y ha advertido de que la soberanía sobre el estrecho no puede modificarse mediante declaraciones.

“El estrecho de Ormuz no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos ni discursos electorales”, ha afirmado Gharibabadi en sus redes sociales.

El número dos de la diplomacia iraní ha asegurado además que su país “no teme a las amenazas ni se intimida ante las demostraciones de poder” y ha instado a la Administración Trump a “aceptar la realidad de una vez por todas”.

Gharibabadi ha sostenido que Estados Unidos ha sufrido “graves derrotas estratégicas” y ha defendido que el estrecho de Ormuz continúa bajo control iraní.

“El estrecho de Ormuz era, es y será iraní; solo se abrirá y cerrará bajo el mando iraní”, ha afirmado, antes de advertir de que Irán mantendrá el bloqueo mientras Washington no acepte, según su versión, la situación sobre el terreno.

Las declaraciones de ambas partes elevan nuevamente la tensión en torno al estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica cuya situación se ha convertido en uno de los principales focos de la confrontación entre Washington y Teherán.