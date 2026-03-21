Irán denuncia un ataque contra un centro de enriquecimiento de uranio del que Israel se desvincula
Ataque a Irán
La república islámica asegura que "no hay constancia" de fuga de materiales radiactivos
Las autoridades iraníes han confirmado un ataque contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan, si por ahora "no hay constancia de ninguna fuga" de materiales radiactivos.
Con todo, Teherán ha alzado la voz para protestar contra un ataque "contrario a las leyes y obligaciones internacionales", especialmente las normativas relacionadas con la seguridad nuclear.
Estas instalaciones ya fueron objeto de ataque el pasado verano, cuando EEUU e Israel lanzaron una operación conjunta que azotó durante doce días la república islámica.
Ahora, el organismo que supervisa las instalaciones nucleares ha confirmado que investigará las conclusiones del centro de seguridad de Irán. Al respecto, su director general, Rafael Grossi, ha apelado a la "moderación" para evitar riesgos de accidente nuclear.
Israel se desvincula
A respecto de este incidente, el ejército de Israel ha asegurado que no ha llevado a cabo ataques en la región donde se encuentra la central y ha rechazado hacer comentarios sobre las operaciones de Estados Unidos.
Con todo, poco después se han registrado ataques de proyectiles iraníes en el entorno de Dimona, donde se encuentra la principal instalación nuclear israelí.
También te puede interesar
JORNADA DE REFORESTACIÓN
Voluntarios plantan 700 árboles en Larouco, epicentro del mayor incendio de Galicia