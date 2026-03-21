Irán muestra su capacidad militar con un ataque contra una base británica a 4.000 kilómetros
Hasta el momento, su rango máximo de alcance habde 2.500 kilómetros
Las fuerzas armadas de Irán han lanzado un ataque de gran potencia contra la base de Diego García, en islas Mauricio, de utilización conjunta entre Estados Unidos y Reino Unido, situada en el océano Índico a casi 4.000 kilómetros de distancia.
Si bien ninguno de los dos proyectiles ha logrado finalmente impactar contra el complejo militar, este ataque pone de manifiesto la capacidad armamentística de la república islámica. Y es que, hasta el momento, había mostrado un rango máximo de alcance de 2.500 kilómetros.
Según la información del Financial Times, uno de los misiles ha fallado en pleno vuelo y el otro ha sido interceptado por un buque de la armada estadounidense.
Este ataque se produce horas después de que Reino Unido haya dado autorización al ejército estadounidense para utilizar sus bases en el marco del conflicto en Oriente Próximo, una decisión criticada por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.
También te puede interesar
SABOR A TRADICIÓN
Galería | Las rosquillas protagonizan la fiesta de San Lázaro
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado, 21 de marzo