Irán envía drones a Emiratos Árabes y causa un incendio en sus instalaciones petroleras

El emirato de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, es hoy el escenario de "un gran incendio" en sus instalaciones petroleras. En el suceso, originado por el impacto de un dron procedente de Irán, también han resultado heridas tres personas, todos ellos ciudadanos indios, aunque su estado no reviste gravedad.

Junto con este importante incendio, EAU ha sido el objetivo en las últimas horas de varios drones y misiles lanzados desde la república islámica. De hecho, desde su ministerio de Defensa han dado cuenta del lanzamiento de cuatro misiles, de los cuales tres fueron interceptados sobre aguas territoriales y un cuarto cayó al mar.

A ello se suma el ataque "terrorista" de Irán —como lo ha calificado el gobierno emiratí— contra un buque cisterna de la petrolera nacional de Abu Dhabi, que recibió el impacto de dos drones cuando trataba de atravesar el estrecho de Ormuz.

"Condena" y "repudio" fueron algunas de las expresiones utilizadas por EAU para referirse a esta embestida, y ha exigido el fin de los ataques en el golfo Pérsico. "Constituyen una peligrosa escalada y una transgresión inaceptable y representan una amenaza directa para la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial de Emiratos Árabes", ha advertido el ministerio de Exteriores, que ha advertido de que su país se reserva "el pleno y legítimo derecho" de contraatacar.

Asimismo, tras exigir el fin de "estos ataques traicioneros", ha reclamado la reapertura "total e incondicional" del estrecho de Ormuz. Utilizarlo como "instrumento de presión o chantaje económico" supone, han recalcado las autoridades emiratíes, "un acto de piratería" y "una amenaza directa" para la seguridad energética mundial.

Irán deniega el uso de Ormuz

A lo largo del día de hoy, las autoridades de Irán dejaron claro que están preparadas para "responder muy duramente" si algún buque trataba de atravesar el estrecho de Ormuz sin la debida coordinación con la Guardia Revolucionaria.

Fue la respuesta de Teherán al anuncio de Trump sobre la puesta en marcha de una operación "humanitaria" para que los buques atrapados en el golfo Pérsico —se calcula que unos 2.000— puedan volver a sus destinos. A la vista de que el ejército norteamericano ya extendió este apoyo a todos los mercantes "que deseen transitar libremente" por esta arteria comercial, el comandante del mando central iraní recomendó a todas las embarcaciones en la zona abstenerse "de cualquier intento de tránsito" sin permiso de sus fuerzas armadas.