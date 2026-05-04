EEUU rescatará a los barcos atrapados en Ormuz en medio de contactos "muy positivos" con Irán

Bajo el nombre Proyecto Libertad, el presidente de Estados Unidos ha anunciado que a lo largo del día de hoy comenzará una operación para liberar a los buques que se encuentran atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz. Se trata, según Trump, de una iniciativa de carácter humanitario que llega con base en un acuerdo de su país con —ha asegurado— el resto de los países de la región y "particularmente, Irán" en medio de unos contactos "muy positivos" en las últimas jornadas.

Y, tras argumentar que el objetivo es que estos "transeúntes neutrales e inocentes", que son "víctimas" del conflicto abierto en Irán por decisión de Washington y Tel Aviv, puedan regresar a sus países, el mando central del ejército de Estados Unidos ha anunciado a través de sus redes sociales que colaborará con esta iniciativa.

Pero si el inquilino de la Casa Blanca había puntualizado que la medida se ceñía a posibilitar la salida de las embarcaciones, las fuerzas armadas han recalcado que esta medida servirá para "restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo comercial" a través de Ormuz. Así, no se han limitado a garantizar su apoyo a la liberación de los buques, sino que han recalcado que ayudarán a los mercantes "que deseen transitar libremente" por esta arteria comercial, utilizando para ello "destructores lanzamisiles, más de un centenar de aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 efectivos".

Por el momento, y después de que Trump advirtiese que cualquier interferencia en este "proceso humanitario" tendría "una respuesta contundente", el ejército norteamericano ya ha entregado a Pakistán los 22 tripulantes del portacontenedores iraní MV Touska, recientemente interceptado en los alrededores del estrecho de Ormuz, según ha confirmado Islamabad, que ha señalado que el buque será trasladado a aguas territoriales paquistaníes de cara a su posterior devolución a la empresa propietaria.

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La tripulación, ha detallado el ministerio de Exteriores paquistaní, se encuentra "sana y salva" y "hoy mismo será repatriada a Irán". Y, tras celebrar que esta medida tiene por objeto "generar confianza", se ha comprometido a "seguir facilitando el diálogo y la diplomacia" en el marco de sus labores de mediación entre Washington y Teherán para impulsar "la paz y la seguridad en la región".