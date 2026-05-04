Irán atacará a cualquier buque que trate de usar el estrecho de Ormuz sin permiso

Las autoridades de Irán han dejado claro a Estados Unidos que "cualquier fuerza armada extranjera" será atacada si "intenta entrar por el estrecho de Ormuz", pues el paso está en manos de Teherán y nadie puede atravesarlo actualmente sin coordinación con la dirigencia iraní.

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Después de que Trump anunciase una operación "humanitaria" para que los buques atrapados en el golfo Pérsico puedan volver a sus destinos, algo que el ejército norteamericano ya extendió a todos los mercantes "que deseen transitar libremente" por esta arteria comercial, el comandante del mando central iraní ha recomendado a todas las embarcaciones en la zona abstenerse "de cualquier intento de tránsito sin coordinación" con sus fuerzas armadas.

Así pues, ha recetado "cuidado" y "no hacer nada que pueda acarrear un arrepentimiento irreparable", pues Teherán está preparada para "responder muy duramente a cualquier amenaza y agresión".

Tratar de cruzar el estrecho supone "hacer frente a graves riesgos", ha secundado este mensaje el portavoz de la Guardia Revolucionaria, quien ha anunciado de paso que los buques que violen la norma establecida por Irán "serán detenidos por la fuerza". Y, junto con un mapa que marca las rutas de navegación, ha aconsejado a las navieras y a las aseguradoras que presten atención únicamente a las comunicaciones que lleguen desde Irán.

En este contexto, hoy mismo las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han denunciado una agresión "terrorista" por parte de la república islámica contra un buque de la petrolera estatal de Abu Dhabi que trataba de cruzar el estrecho de Ormuz.