Unos 265.000 millones de euros. Es la cuantía que Irán reclama a Estados Unidos en concepto de compensación por los daños que deja en el país la ofensiva que lanzó el pasado mes de febrero de la mano de Israel.

A esta cifra se llega, como ha explicado el director del centro del aparato judicial para la abogacía de Irán, Hasán Abdolianpur, sumando los fallos que han ido emitiendo distintos tribunales de la república islámica. "Los veredictos se cumplirán", ha asegurado, tras apuntar que las autoridades iraníes ya se han incautado de varios buques estadounidenses para obtener parte de esas compensaciones.

Sin embargo, la cuantía total que Teherán considera que debe recibir no acaba ahí. Ya ha presentado también demandas contra Jordania y varios países del golfo Pérsico por "permitir" a Estados Unidos atacar desde su territorio, convirtiéndose así en corresponsables de los daños causados, o incluso por lanzar directamente esos ataques. "Hemos presentado pruebas ante los tribunales competentes", ha sostenido.

Junto con esto, el portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha reiterado sus exigencias de que Washington levante el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y retire la campaña de sanciones para así poder negociar el fin de la guerra, como se plasmó en el memorando firmado el pasado junio con mediación de Pakistán.

"Irán sabe lo que quiere y cuáles son los derechos del pueblo iraní, y no dará marcha atrás en este sentido", ha recalcado, antes de apuntar que, si la Casa Blanca cumple su parte, "será posible restablecer la seguridad en la región y en el estrecho de Ormuz en el menor tiempo posible".

Sin avances en las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán, el presidente Trump ha retomado sus amenazas contra la república islámica y ha llegado a advertir de que retomará la ofensiva militar si no se alcanza un acuerdo diplomático antes de que concluya el año.