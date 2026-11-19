Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia, sentados hoy a la misma mesa para una reunión en la ciudad de Shenzhen, han trasladado como principal conclusión tras esta histórica cita la necesidad de apostar por el diálogo para "mantener conjuntamente la estabilidad mundial".

Justo antes de arrancar en encuentro que se prolongó por espacio de hora y media, fue Xi Jinping, en su calidad de anfitrión, el que marcó el paso de una reunión que tenía en agenda el control de los arsenales nucleares y las guerras abiertas por Rusia en Ucrania y por Estados Unidos en Irán. "China, Rusia y Estados Unidos deberían dar ejemplo en materia de cooperación para hacer frente a los retos globales, mantener conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales y aportar mayores contribuciones al progreso de la humanidad", ha sostenido el líder del gigante asiático.

Los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos | Прокофьев Вячеслав

Además, según la agencia oficial china, el presidente Xi ha apostado por "el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para todas las partes" como claves de la relación que deben mantener los tres países. Como es habitual en sus discursos, ha defendido la importancia de que estos tres países muestren recíprocamente respeto por su soberanía, sus sistemas sociales y sus vías de desarrollo.

En paralelo, Donald Trump ha reivindicado su compromiso con la búsqueda de acuerdos, a pesar de la histórica rivalidad entre Washington, Moscú y Pekín. "Nunca se ha forjado la paz rechazando las oportunidades de diálogo y debate", ha recalcado a su llegada al foro, mientras Vladimir Putin, en la misma línea, ha incidido en que los tres países comparten "la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional", pero ha puntualizado que esta contribución debe basarse en "el respeto mutuo, la igualdad y el equilibrio en los intereses".

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Tras una hora y media, los líderes han salido de la sala sin realizar declaraciones a la prensa. Trump se encuentra ya en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos, mientras Putin y Xi se quedaron al término del encuentro manteniendo una breve charla.