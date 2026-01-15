Irán niega que vaya a ejecutar a un joven detenido durante las protestas

Después de que el caso de Erfan Soltani, la pronta ejecución de un joven de 26 años arrestado el pasado día 8 durante la oleada de manifestaciones contra el régimen de los ayatolás, diese la vuelta al mundo, las autoridades de Irán han asegurado que "no ha sido condenado a muerte".

En la televisión pública iraní, un portavoz del aparato judicial iraní ha detallado que Soltani se encuentra detenido en Karaj, acusado de un delito de "colusión contra la seguridad interna del país y actividades de propaganda contra el régimen", pero que todavía no se ha celebrado su juicio. En todo caso, ha dejado claro que el castigo previsto para estos cargos, de confirmarse en un tribunal, sería "el encarcelamiento" y "no la pena de muerte".

Sin embargo, hace dos días, la ONG kurdo iraní Hengaw informaba de que la ejecución de Soltani ya había sido comunicada a su familia, que no habría podido acceder a su expediente judicial, y que tampoco su hermana, abogada de profesión, habría sido autorizada para hacerse cargo del caso. Esta misma mañana, la organización publicaba a través de sus redes sociales que la pena capital de Soltani ha sido "pospuesta".

En paralelo, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Fox News, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha sostenido que "no existen planes" para "ahorcar" a los detenidos en el marco de las protestas; unas palabras que llegan tras las amenazas del presidente Trump sobre "acciones muy firmes" si se llevaban a cabo ejecuciones de los detenidos.

Además, ha aprovechado para desmentir los balances de fallecidos a causa de los intentos de represión de las multitudinarias protestas, que algunas organizaciones elevan por encima de las 3.400 personas, al reducir la cifra a "cientos" de personas aunque sin aportar un dato concreto.