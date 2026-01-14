Elevan por encima de 3.400 personas la cifra de muertos a causa de la represión en Irán

La ONG Iran Human Rights ha cifrado este miércoles en más de 3.400 los muertos y miles más los heridos como consecuencia de la represión de las fuerzas de seguridad del país centroasiático durante las protestas antigubernamentales que comenzaron hace ya más de dos semanas y que en los últimos días han estado marcadas por un apagón nacional de internet.

Según los datos recopilados por esta entidad europea, la mayoría de los fallecidos tenía menos de 30 años y, por el momento, ha contabilizado un total de 15 menores de edad.

Por su parte, la organización no gubernamental Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, cifraba ayer los muertos en 1.850, incluidos nueve niños, e informaba de la detención de más de 16.700 personas.

Además, Irán ha superado ya los seis días sin internet, una medida que las autoridades han impuesto para tratar de atajar las protestas, lo que convierte este bloqueo en uno de los más largos registrados.

Son datos del portal especializado Netblocks, que evidencian el apagón "casi total" en la conectividad a través de la red en las últimas 144 horas. "La interrupción se encuentra entre las más largas registradas y continúa aislando a más de 90 millones de iraníes del mundo exterior", subraya la empresa.