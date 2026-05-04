Irán reivindica un ataque sobre un buque de guerra de EEUU, que niega el impacto

Una de las principales agencias de noticias de Irán asegura que dos misiles han impactado en un buque de guerra de Estados Unidos cuando trataba de atravesar el estrecho de Ormuz, si bien el ejército norteamericano ha negado que alguno de sus barcos haya sido alcanzado.

Según la información difundida por la república islámica, la embarcación estadounidense habría desoído la advertencia de la armada iraní, de modo que recibió dos impactos de sendos misiles en respuesta a lo que las autoridades del país centroasiático consideran una violación de la seguridad del tráfico marítimo.

Sin embargo, y a la espera de poder confirmar lo ocurrido, lo que consta es que el mando central del ejército de Estados Unidos ha desmentido esta información a través de las redes sociales y, de hecho, ha recalcado que las fuerzas armadas seguirán "apoyando" la iniciativa de Trump de liberar a los buques atrapados en el interior del golfo Pérsico.

Bajo el nombre Proyecto Libertad, el presidente de Estados Unidos ha anunciado que a lo largo del día de hoy comenzará una operación "humanitaria" para liberar a esos barcos, que son "transeúntes neutrales e inocentes" y "víctimas" del conflicto desatado en Oriente Próximo por decisión de Washington y Tel Aviv.

Ataque a un petrolero

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos ha denunciado un ataque "terrorista" de Irán contra un buque cisterna de la petrolera nacional de Abu Dhabi, cuando atravesaba el estrecho de Ormuz.

"Condena" y "repudio" fueron algunas de las expresiones utilizadas por EAU para referirse a esta embestida con drones, que constituye —tal y como ha hecho constar el ministerio de Exteriores— "una flagrante violación" del derecho internacional.

"Atacar la navegación comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como instrumento de presión o chantaje económico constituye un acto de piratería por parte de la Guardia Revolucionaria y representa una amenaza directa para la estabilidad de la región y su población, así como para la seguridad energética mundial", ha alertado el gobierno emiratí, antes de exigir el fin de "estos ataques traicioneros" y la reapertura "total e incondicional" de un paso fundamental para la economía mundial.