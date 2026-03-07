Irán suspende los bombardeos a sus vecinos regionales

Ataque a Irán

El presidente del país centroasiático responde a Trump que no se rendirá jamás.

Ataques en Irán
Ataques en Irán | Sepahnews

Después de los ataques de esta semana sobre países como Emiratos ÁrabesKuwait o Bahréin, el presidente de Irán ha anunciado que pondrá fin a estos bombardeos sobre instalaciones estadounidenses en la región.

Y, tras disculparse con sus vecinos por la escala que ha tomado el conflicto, ha relacionado esos ataques con el momento caótico que vivió el país tras la muerte del ayatolá Jamenei y de buena parte de la cúpula militar. 

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian | EUROPA PRESS

"Nuestras fuerzas armadas son intrépidas y han arriesgado sus vidas para defender la integridad territorial del país. En ausencia de los comandantes, tomaron las medidas necesarias para defender nuestra tierra con dignidad y fuerza", ha justificado Masud Pezeshkian.

En todo caso, ha dejado claro que la república islámica volverá a atacar a los países vecinos si de nuevo recibe ataques desde sus posiciones.

A pesar de que Pezeshkian aseguró que la decisión se tomó ayer, en las últimas horas países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han denunciado la interceptación de drones y misiles enviados por Teherán.

Rendición 

Al margen de esa cuestión, el presidente iraní también ha tenido palabras para Estados Unidos, después de que Trump exigiese la rendición del país centroasiático. “Es un sueño que se llevará a la tumba", ha zanjado, pues Irán no se rendirá jamás.

Noticias relacionadas
Irán, sin apoyo militar de Rusia y China: ¿se redefine el mapa global? Un multimillonario emiratí carga contra Trump por llevar la guerra al Golfo: "¿Quién lo pagará?" Irán escala el conflicto con ataques en el golfo Pérsico y amenazas a Europa

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats