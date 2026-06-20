Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz en represalia por la masacre de Israel en Líbano

El ejército de Irán ha anunciado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz tras denunciar que la masacre perpetrada por Israel en Líbano constituye un "flagrante incumplimiento" del acuerdo de paz por parte de Estados Unidos.

En un comunicado recogido por la radiotelevisión oficial iraní, el ejército denuncia que Estados Unidos no ha cumplido con el primer y fundamental punto de los 14 que componen el memorándum de entendimiento: garantizar el cese de las embestidas israelíes en Líbano, donde sus bombardeos mataron ayer a más medio centenar de personas.

A todo ello se unen las manifestaciones del primer ministro del país hebreo, Benjamin Netanyahu, en las que aseguró que el pacto entre Washington y Teherán no era vinculante para Israel, de modo que sus tropas no se retirarían; mientras su ministro de Seguridad Nacional apelaba a "que arda todo Líbano".

Así pues, en respuesta a "la implacable y continua violación del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano" y "al brutal asesinato y desplazamiento de cientos de miles de personas oprimidas de esta tierra", las autoridades de Irán han optado por volver a cerrar el estratégico paso.

"El estrecho de Ormuz quedará cerrado al tráfico marítimo", concluye el comunicado hecho público a través de los medios iraníes.