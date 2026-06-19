Israel sigue masacrando Líbano: se cobra una veintena de vidas en nuevos ataques

Israel ya ha dejado claro en varias ocasiones que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para devolver la estabilidad a Oriente Próximo no le concierne. Y, así, esta madrugada ha lanzado una nueva oleada de bombardeos sobre varios puntos del sur de Líbano que se han cobrado la vida de casi una veintena de personas y han dejado otras treinta heridas.

En concreto, desde Beirut han confirmado 18 fallecidos y 33 heridos, si bien han puntualizado que se trata de un balance provisional; mientras el ejército del país hebreo ha objetado que sus ataques se dirigieron contra "terroristas e infraestructura terrorista" de Hezbolá tras "repetidas violaciones del alto el fuego" por parte de la milicia chií.

El proceder del gobierno que dirige Benjamin Netanyahu con sus países vecinos le ha costado incluso el distanciamiento de Estados Unidos, con su presidente, Donald Trump, a la cabeza. El inquilino de la Casa Blanca, que llegó a advertir a su amigo Bibi de que acabaría en la cárcel, le ha vuelto a recordar estos días que no es necesario "derribar un edificio de apartamentos cada vez que busca a alguien", en alusión a las masacres ordenadas por Tel Aviv bajo el pretexto de luchar contra Hezbolá.

De hecho, le ha pedido en varias ocasiones que frene sus ataques sobre Líbano, como también han reclamado varios líderes europeos, con la vista puesta en normalizar la situación en la región. De hecho, Washington aceptó incluir el fin de los ataques en el país mediterráneo dentro del memorando de entendimiento con Teherán, y ayer mismo el vicepresidente norteamericano, JD Vance, sostuvo que Israel no puede resolver sus problemas de seguridad "a base de violencia".