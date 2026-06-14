Israel ataca Líbano en un momento clave de las negociaciones de paz

El ejército de Israel ha lanzado un ataque aéreo contra lo que ha descrito como un "centro de mando" del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de la capital de Líbano, Beirut, en respuesta al lanzamiento de proyectiles contra su territorio y en un momento extremadamente delicado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el gran valedor del grupo libanés, que había avisado de que cualquier ataque contra la zona resultaría intolerable.

El último balance de víctimas proporcionado por la agencia oficial de noticias libanesa detalla al menos tres muertos y quince heridos por el impacto de al menos cuatro misiles dirigidos concretamente contra un edificio de apartamentos en el vecindario de Dahiya, concretamente en la zona de Ghobeiri, que funcionaría como centro de mando.

Este ataque llega en un momento crítico para las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que ha vinculado sin condiciones la firma de cualquier acuerdo al cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano.

También coincide con que los dos miembros más radicales del gabinete israelí, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, reclamaran a Netanyahu que endureciera los ataques contra Hezbolá.