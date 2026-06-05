Israel sigue atacando Líbano pese al alto el fuego

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Panorámica del sur de Líbano
Panorámica del sur de Líbano

Al menos seis personas han muerto en nuevos ataques perpetrados por el ejército de Israel contra varios puntos del sur de Líbano, ante la falta de materialización del acuerdo alcanzado ayer para un alto el fuego.

En concreto, Hezbolá se desmarcó del pacto alcanzado en Washington entre las delegaciones de los dos países, aunque Israel ya había anunciado previamente que continuaría con sus operaciones militares en territorio de su vecino del norte.

Así pues, el conflicto se mantiene y, de hecho, el país hebreo ya ha emitido nuevas órdenes de evacuación para otras seis localidades situadas en el sur de Líbano. "Por su seguridad, debe evacuar sus hogares inmediatamente y trasladarse al norte del río Zahrani", todavía más al norte que la franja inicial estipulada por el ejército israelí, el río Litani.

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