Israel sigue bombardeando Gaza y los muertos desde el alto el fuego rozan los 500

El ejército de Israel continúa con los bombardeos sobre Gaza y en las últimas horas suma ya otras cinco personas fallecidas, de modo que la cifra total de muertos a manos de las tropas hebreas desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre roza ya las 500 personas.

El propio ejército de Israel ha confirmado la muerte de tres "terroristas" en un ataque llevado a cabo en el sur de la franja, escenario de un segundo bombardeo que ha dejado otros dos palestinos muertos, que, según la información de la agencia de noticias palestina Sanad, tuvo lugar al este del gran campo de desplazados de Al Mauasi, en la costa gazatí.

Por su parte, las fuerzas armadas israelíes han justificado el ataque en la detección de ocho milicianos que "emergían de una infraestructura subterránea" en el este de la ciudad, motivo por el cual se ejecutó un bombardeo que acabó con la vida de tres de ellos. De momento, no se han pronunciado sobre el otro incidente con fallecidos.

Estos nuevos ataques se producen apenas dos días después de que se confirmase la entrega de todos los cuerpos sin vida de israelíes que seguían en Gaza, y mientras se avanza hacia la segunda fase del plan de Trump para el enclave costero.