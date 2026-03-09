Israel denuncia ataques de Irán sobre Jerusalén

El ministerio de Exteriores de Israel ha denunciado que Irán ha tratado de atacar Jerusalén, una ciudad "sagrada" para millones de personas de distintas religiones en todo el mundo.

Para ello, ha publicado en sus redes sociales un video, grabado desde la Explanada de las Mezquitas, en el que se aprecian tres misiles sobre el cielo nocturno de Jerusalén, al tiempo que de fondo se escucha la sirena que avisa a los ciudadanos de que se está produciendo un ataque.

"El régimen iraní está lanzando misiles hacia Jerusalén, la ciudad sagrada para miles de millones de creyentes, durante el mes de Ramadán", han escrito las autoridades del país hebreo, que hacen igualmente referencia a que esta ciudad acoge símbolos religiosos tan importantes como el Muro de las Lamentaciones, la Mezquita Al-Aqsa y la Iglesia del Santo Sepulcro.