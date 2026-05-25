Israel mata a otras 15 personas en Líbano y Netanyahu llama a "pisar el acelerador"

Tras varios ataques a lo largo de la jornada que dejan al menos quince personas muertas en Líbano, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, todavía llama a "pisar el acelerador aún más" en la ofensiva contra su país vecino.

En línea con su ministro ultraderechista, Itamar Ben Gvir, quien hoy mismo llamó a dar "un golpe sobre la mesa de Trump" para abandonar el alto el fuego y emprender "una guerra masiva" contra Líbano, Netanyahu no solo ha reivindicado los "más de 600 terroristas" de Hezbolá que su ejército ha eliminado —en medio de más de 3.100 personas desde el pasado mes de marzo—, sino que ha apostado por intensificar los ataques.

"No vamos a levantar el pie del acelerador; al contrario. He ordenado pisar el pedal aún más a fondo", ha enfatizado el premier de Israel, horas después de que se confirmara la muerte un sargento de su país por el ataque de un dron de la milicia chií.

Además, la prensa israelí asegura que Estados Unidos ha autorizado una operación militar del país hebreo específicamente para combatir ese tipo de drones. "No esperamos que Israel absorba pasivamente estos ataques", apunta una fuente de la administración Trump, que acusa a Hezbolá de haber lanzado más de un millar de drones y más de 700 cohetes contra Israel y mantiene, por tanto, el apoyo al gobierno de Netanyahu.