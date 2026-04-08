El alto el fuego, en entredicho: Israel masacra Líbano e Irán ataca en el Golfo

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para una tregua de dos semanas, que fue recibido con grandes dosis de alivio por la comunidad internacional, se encuentra ya en entredicho en sus primeras horas de vigencia. Pakistán, el principal país mediador, ha constatado ya ataques de Israel en Oriente Próximo que constituirían una violación de los términos pactados; mientras varios países del golfo Pérsico han denunciado la llegada de misiles y drones iraníes y una de las agencias de noticias de la república islámica reporta ya la suspensión del tráfico en el estrecho de Ormuz.

Los primeros ataques llegaron de la mano del ejército hebreo, que esta misma madrugada bombardeó la tercera ciudad de Líbano, con un saldo de al menos ocho fallecidos. Y, tras desmentir el escrito del primer ministro de Pakistán y decidir que Beirut no está dentro del paraguas del alto el fuego, ha lanzado lo que ha definido como su "mayor ataque" contra este país: más de 250 muertos y más de 800 heridos lo atestiguan. Y, en paralelo, desde Teherán han denunciado la entrada de drones de fabricación israelí en su espacio aéreo, lo que contravendría el pacto.

En respuesta, la república islámica habría enviado drones y misiles a Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, tal y como han denunciado estos países, que han informado asimismo que todos los ataques han podido ser repelidos sin daños; al tiempo que ha paralizado la reapertura del estrecho de Ormuz al tránsito de buques, según la agencia de noticias iraní Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria. Si bien distintas plataformas de monitorización del tráfico marítimo reportan cierto movimiento en esa importante arteria comercial, por la que sale el petróleo y el gas del golfo Pérsico, las informaciones publicadas apuntan que solo dos petroleros lograron pasar antes de que se volviese a cerrar debido a las violaciones del alto el fuego.

Pero, junto a este repunte de la violencia que pone en duda la solidez de la tregua pactada y amenaza con frustrar las expectativas de desescalada, existen también divergencias entre Irán y Estados Unidos en torno al texto acordado. Trump anunció ayer que el documento presentado por el país centroasiático constituía "una base viable sobre la que negociar" —a pesar de que un día antes la había rechazado— y así sigue publicado en sus redes sociales, pero hoy ciñó la negociación a los 15 puntos planteados por Washington. De fondo, la capacidad que se confiere al régimen de los ayatolá para enriquecer uranio y la inclusión de Líbano en el texto.

Y, en medio de esta confusión, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha comparecido para explicar que "el alto el fuego temporal con Irán no incluirá a Hezbolá", de modo que seguirá atacando con el pretexto de perseguir objetivos terroristas. Entre las más de cien personas que han muerto hoy a causa de los ataques del ejército israelí, según el gobierno libanés, había al menos una docena de sanitarios. Y, en cuanto a Teherán, ha celebrado que está "más derrotado y más débil que nunca", de modo que "esto no es el fin de la campaña, sino una preparación" para lograr los objetivos fijados. "Nuestros dedos están en el gatillo", ha pronunciado.