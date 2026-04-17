Israel no renuncia a las zonas "conquistadas" en Líbano, que le pide la retirada del sur del país

La pausa en los ataques de Israel sobre Líbano durante diez días en un intento de lograr un acuerdo entre ambos países, anunciada ayer, enfrenta ahora su primera crisis en lo relativo a permanencia de las tropas del país hebreo en el país vecino.

Después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtiese ayer de que no retirará sus tropas de Líbano, su ministro de Defensa se ha reafirmado hoy mismo en que el ejército de Israel mantendrá sus posiciones en "todas las zonas que ha conquistado" en este país y, además, ha advertido de que logrará la "desmilitarización" de su parte sur "por la vía política o mediante la continuación de las operaciones militares" tras el alto el fuego. No obstante, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha reclamado que el ejército del país hebreo abandone esa franja y ha dejado claro que será una de las cuestiones clave en las negociaciones.

Y, tras apelar a Hezbolá para que no interrumpa las conversaciones de paz, en las que Israel requerirá el desarme de esta milicia, Aoun ha avanzado que también exigirá "el retorno de los prisioneros" en manos del país que dirige Netanyahu. Asimismo, ha asegurado que cuenta con el respaldo de Trump para afrontar "las disputas fronterizas pendientes", pues ya habló telefónicamente con él sobre la necesidad de preservar "la soberanía, la independencia y la integridad territorial" de Líbano.

Así es que, según sus planes, a la retirada de las tropas de Israel le seguirá el despliegue del ejército libanés hasta la frontera con el país hebreo, permitiendo a la gente de esa zona el regreso a sus domicilios ya sin Hezbolá presente. "Los libaneses, que han soportado mucho en los últimos años, se encuentran hoy ante una nueva realidad que cuenta con el apoyo árabe e internacional, y esta oportunidad no debe ser desperdiciada porque podría no repetirse", ha concluido el presidente de Líbano, después de que países como Turquía hayan denunciado el "expansionismo" de Netanyahu.

Y mientras Hezbolá renuncia a su desarme hasta que el ejército hebreo abandone Líbano, el ministro de Defensa de Israel mantiene que no sucederá.

Menos de 24 horas después de la entrada en vigor de la tregua, el inquilino de la Casa Blanca ya ha acudido a su red social para incidir en que no habrá nuevos ataques en los próximos días. "Israel ya no va a bombardear Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. Basta significa basta", ha manifestado, cuando el balance de víctimas mortales del país hebreo en su vecino del norte ronda las 2.300 personas en apenas mes y medio.