Líbano reza por los caídos, pero Israel no retira sus tropas

Tras el anuncio de que los bombardeos de Israel sobre Líbano pararán durante diez días para intentar buscar un acuerdo entre los dos países, como ha anunciado Trump, ambos países han coincidido en que se abre una oportunidad para alcanzar la paz.

Lo ha verbalizado así el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien no obstante ha rechazado retirar sus tropas del país vecino. "No nos iremos", ha sostenido en un video difundido a través de sus redes sociales, en el que mantiene la alerta sobre los riesgos que implica para su país la actividad de Hezbolá. Con esa sombra con la que justifica los ataques —al igual que en el caso de Hamás con Palestina—, el líder del país hebreo ha incidido que el desmantelamiento de la milicia chií es una de sus demandas fundamentales para sellar la paz.

Su postura ha sido criticada por el representante de la oposición en Israel, crítico con el alto el fuego y partidario de "eliminar de forma permanente la amenaza que se cierne sobre los asentamientos del norte", que limitan con Líbano.

En paralelo, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha aplaudido el alto el fuego por el que tanto ha "luchado" su pueblo y para lo que ha contado con el "esfuerzo" —que ha agradecido— de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de su entorno como Arabia Saudí, Egipto, Qatar y Jordania.

"Rezo por las almas de los mártires caídos", ha agregado, antes de trasladar su "solidaridad" con las familias de las víctimas y de expresar su "esperanza" de que los desplazados puedan regresar a sus hogares "lo antes posible".