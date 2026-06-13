Israel reanuda sus ataques sobre Líbano

El ejército de Israel ha ordenado a los residentes de 24 poblaciones del sur de Líbano que abandonen sus hogares ante la ejecución inminente de nuevos ataques aéreos después de denunciar que las milicias de Hezbolá han roto el alto el fuego en vigor.

La orden afecta en particular a las comunidades de Nabatiyé y ha proseguido con la constatación de los primeros impactos de proyectiles israelíes en Kfar Houna, Srifa y Al Twairy, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

Uno de estos ataques, según la misma agencia, ha matado al alcalde del municipio de Rihan, Ali Badie.

También han sido atacadas las afueras de Majdal Zoun desde posiciones ocupadas en las colinas de Bayada y Shamaa en el municipio de Tiro, mientras que un nuevo ataque aéreo alcanzó la zona de Sajd en Jezzine.

Un par de horas antes, el ejército israelí había informado de la intercepción de un objetivo aéreo que cruzó desde territorio libanés a territorio israelí en medio de alertas sobre la intrusión de aeronaves hostiles en Metula y Misgav Am.

Hezbolá devolvió el fuego con ataques en los alrededores de Nabatiye y Marjayún, según ha hecho saber en sendos comunicados en un nuevo día de violencia y en un momento particularmente delicado ante la posibilidad cada vez más real de que Irán, el gran valedor de la milicia del partido chií, y Estados Unidos firmen un acuerdo de entendimiento que implicaría la consolidación del cese de hostilidades en Líbano.